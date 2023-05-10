Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Cumhurbaşkanımızın sözlerine yerine getireceğine dair inancımız tamdır. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, Cumhurbaşkanımızı desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz." denildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz bir dönüm noktasındadır. Biz, gönüllü teşekküller olarak, milletimiz ve memleketimiz adına son yıllardaki büyük gelişmelere tanıklık etmekten gurur duyuyoruz. Seçimler, ülkemiz için çok önemli karar anlarıdır. Vatandaşlar olarak, karar verirken, neslimizin de geleceğini göz önünde bulundurmalıyız. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmalıyız. Kazanımlarımızı korumalıyız.

Türkiye, savunma sanayii teknolojisinden, elektrik santrallerine, doğalgazdan petrole, yazılımdan sağlık, eğitim, savunma ve daha pek çok alanda önemli başarılara imza atmıştır. Son yılların gelişen Türkiye'si olarak, Cumhurbaşkanımızdan, gelecek yüzyılın planlarını işitmenin gururunu yaşıyor ve bunları gerçekleştireceğine tüm kalbimizle inanıyoruz.

Türkiye, tarihinden ve coğrafi konumundan aldığı güçle, idaresiyle bölgesinde ön plana çıkmış, uluslararası alanda mümtaz bir mevki kazanmıştır. İnsani krizler ve bölgesel sorunlarda çözüm üretme kabiliyetine sahip olduğunu göstermiştir. Bu durum gelecekte de devam etmelidir.

Ülkemiz son yıllarda, olağanüstü bir dönüşüm süreci yaşamıştır. Türkiye eski kalıplarından kurtulmuştur. İnsan hakları, din ve ibadet özgürlüğü, eğitimde fırsat eşitliği, vesayet rejimine karşı duruş, iş dünyasının gelişimi, uluslararası terörle mücadele gibi alanlarda da çok önemli adımlar atmıştır. Ülkemizin iç ve dış tehditlere karşı güvenliği sağlanmış, toplumda istikrar ve huzur hâkim olmuştur. Bu başarılar, devlet yöneticilerinin kararlı ve istikrarlı çalışmasıyla gerçekleşmiştir. Gelecekteki güzel günler için devlet – millet omuz omuza vermelidir. Yatırımlar sürmelidir.

Bir zamanlar terörle yıldırılmaya çalışılan bir ülkeydik. Şimdi güvenli, huzurlu ve gelişen bir Türkiye var. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde neler başarabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Biz, ülkemizin 2053 ve 2071 hedefleriyle nereye gideceğini tahmin ediyoruz. Geleceğimizin daha aydınlık ve daha güvenli olması için, ülkemizi tekrar terör kıskacına almak isteyenlere, karşı durmalıyız.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, Taksim'e cami inşası, resmi dairelerde ve üniversitelerde başörtüsünün serbest bırakılması, memurların Cuma namazı kılabilmesi için mesai saatlerinin düzenlenmesi, İmam Hatip okullarının önünün açılması ve mezunlarına konulan kısıtlamaların kaldırılması, tüm okullarda seçmeli din dersini tercih etme fırsatı sunulması ve müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi gibi haklar, din ve ibadet özgürlüklerimizi genişletmiştir. Bunlar bizleri memnun etmiştir.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem afetinin acılarının sarılmasında ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasında, Cumhurbaşkanımızın sözlerine yerine getireceğine dair inancımız tamdır.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, Cumhurbaşkanımızı desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz.