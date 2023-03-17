''Türkiye güçlü bir devlettir''

Tatar, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan brifing aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Tatar, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Tatar, 6 Şubat'tan beri yüreklerin parçalandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman tasada ve kıvançta birlik ve beraberlik içerisinde Anadolu'nun, Türkiye'mizin bu acısını paylaşıyoruz. Bir kez daha herkese geçmiş olsun. Şu anda AFAD merkezinde bu süre içerisinde olağanüstü şartlarda gerçekten çok gayretli bir yönetim anlayışıyla buradaki bütün bu sıkıntıların aşılabilmesi, yaraların sarılabilmesi, insanlarımızın tekrar bir ev, yer ve yaşam bulabilmeleri için olağanüstü bir çalışma, olağanüstü gayret var. Tüm bunları televizyonlardan ve haber kaynaklarından izliyoruz. Sayın bakan yardımcımıza, AFAD'ın çok değerli yöneticilerine ve bu fedakarlığı sürdürebilen tüm emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum."

- "TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR"

Bölgede acıların dinmesi için olağanüstü bir çaba sarf edildiğini aktaran Tatar, birlik ve beraberlikle normal hayata dönme çalışmalarını büyük bir memnuniyetle izlediğini belirtti.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'ne de değinerek, şöyle devam etti:

"Bütün Türk devletleri ve onların liderleri gerçekten Türkiye'nin yaşadığı bu felaketi hepsi kendi ülkeleri adına 'geçmiş olsun' ve taziye dilekleri ile aynı zamanda her ülke kendine düşeni en fazlasıyla yapmaya çalışmış ve Türkiye'nin yaralarını sarması için elden ne gelirse yapabileceklerini de ifade etmişlerdir. Hepsi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu sürecin en iyi şekilde yönetilmekte olduğunu ve inşallah en kısa zamanda bu yaraların sarılacağı yönünde temennilerini iletmişlerdir. Dolayısıyla biz de halkımıza 'geçmiş olsun' demek ve AFAD yöneticilerine Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle durumlarda birbirimize destek olması yönündeki duygularımızı paylaşmak, bunları ifade etmek ve bölgeyi ziyaret ediyoruz."

KKTC'de yaşayan çok sayıda vatandaşın da Hatay'da akrabasını kaybettiğini vurgulayan Tatar, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Tatar, depremde KKTC'den gelen öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 49 kişinin vefat ettiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Acımız büyük, acınızı paylaşıyoruz. Allah hepimize sabır versin, hepimize güç versin. Dünkü toplantılarda da (TDT Olağanüstü Zirvesi) tüm devlet başkanlarının ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bütün bu yıkımın, bütün bu felaketin üzerinden gelebilecek güce, yetkiye ve kapasiteye sahiptir. Buna muktedirdir. Altını çizerek bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum."

Tatar'a, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da eşlik etti.