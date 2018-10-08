Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Diyarbakır'da yapılacak

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finalinin Diyarbakır'dayapılacağını söyledi.

İşliyen, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, işitme engellilere yönelik Kur'an kursu eğitmeni Özlem Özkan adına Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen Kur'an kursunun açılışını yaptı.

Daha sonra Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde hayırseverlerce yaptırılan Merkez Cami'nin açılışına katılan İşliyen, burada vatandaşlarla namaz kıldı.

İşliyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce illerindeki sonra bölgelerindeki yarışmalarda birinci olan 7 öğrencinin yarın Sur ilçesindeki tarihi Ulucami'de düzenlenecek Türkiye Hafızlık Yarışması finalinde yarışacağını belirtti.

Yarışmanın Ulucami'de yapılmasının anlamlı olduğuna dikkati çeken İşliyen, "Çünkü, Ulucami'nin zor, sıkıntılı günlerinde ben Diyarbakır'da müftü olarak görev yapıyordum. Camide aylarca sabah ve yatsı namazını hiç kılamadık. Hatta terör ve şiddet olaylarından dolayı bir hafta cuma namazı bile kılamamıştık. O günlerden sonra hamdolsun Cenabıhak lütfetti şimdi orada Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali yapılacak inşallah." dedi.

Diyarbakır'da Kur'an kurslarına katılan çocuk sayısında artış olduğunu dile getiren İşliyen, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da geçen yıl 5 bin civarında olan 4-6 yaş Kur'an kursumuza devam eden çocuklarımızın sayısı 7 bine yaklaştı. Diyarbakır'ın hak ettiği yer burası değil, bu sayının 70 binlere çıkması gerekiyor. Çıkacağına dair de ümitler var. Başta emeği geçen müftülerimiz ama son dönemde kayyumların atanmasıyla kayyum belediye başkanı olarak görev yapan arkadaşlarımızın da çok büyük desteğini gördük. Onlara teşekkür ediyorum."

İşliyen'in kentteki temaslarında kendisine İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ile Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah da eşlik etti.