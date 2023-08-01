Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Türkiye'ye dönme hayalleri suya düşen FETÖ'cüler, mülteci kamplarını terk ederek Avrupa ülkeleri ve ABD'de kalıcı evlere çıkmaya başladı. Yurt dışındaki faaliyetleri sağlamlaştırmak için yabancılarla evlenmeye çalışan FETÖ'cülerin Avrupa başkentlerindeki örgüt imamlarıyla irtibata geçtiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanmasıyla birlikte biletleri yanan FETÖ'cüler, Avrupa'da yeni yapılanmaya girişti. Örgüt militanlarının FETÖ'nün yeni talimat doğrultusunda Avrupa ülkeleri ve ABD'de kalıcı ev oluşturmaya başladığı ortaya çıktı. Ülkeye geri döneriz umuduyla mülteci kamplarında kalan örgüt üyelerinin talimat doğrultusunda kamplardan ayrılmaya başladığı ifade ediliyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, örgüt mensupları bu talimatın ardından Avrupa'da tıpkı 15 Temmuz öncesi Türkiye'de olduğu gibi örgüt evi dönemine geçiş yaptı. Ülkeye dönüş vaadi çöken örgüt üyelerinin kamplara sadece imza vermeye gittikleri belirtiliyor.

BAŞKENTLERDE EYLEM PLANI

Mülteci kamplarından ayrılan FETÖ'cüleri organize etmek için harekete geçen örgüt imamlarının Avrupa başkentlerinde Türkiye aleyhinde eylem planladıkları da ifade ediliyor. Bu kapsamda Türkiye'deki FETÖ üyesi, yöneticisi ve güncel yapılanma üyelerinin yargılanmalarına ilişkin kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.

YABANCILARLA EVLİLİK ARTTI

Katalog evlilikleriyle bağı güçlendiren militanlar, yurt dışındaki faaliyetleri sağlamlaştırmak için ise yabancılarla evlenmeye başladı. Kadın ve erkekler örgüt üyelerinin Afrika, Asya, Arap Müslümanları ile evlendiği ifade ediliyor.

OPERASYONLAR KORKUTTU

Türkiye'de örgütün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonlarla korkuya kapılan FETÖ'cüler yeni tedbirler aldı. Örgüt içindeki moral motivasyonun kaybolmasından endişe eden FETÖ'nün eküri sistemine geçti. Örgüte finans sağlayan esnaf yapılanmasıyla birebir ilgilenme talimatını sonrası ikişerli gruplar halinde görüşmelerin başladığı da tespit edildi.