İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2021 Salı / 20 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,4361
  • EURO
    10,9729
  • ALTIN
    547.018
  • BIST100
    1510.27
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye için çok önemli! IAF üyeliği başvurusu tescillendi
Güncel

Türkiye için çok önemli! IAF üyeliği başvurusu tescillendi

Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM), Uluslararası Astronot Federasyonuna (IAF) resmi üyeliği tescillendi. Konuya ilişkin açıklama yapan GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, 'Önümüzdeki yıllarda Uluslararası Astronotik Kongresi'nin Türkiye'de gerçekleşebilmesi için bu üyelik, çok önemli. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) şemsiyesi altında katıldığımız kongrede, TUA da üyeliğe kabul edildi. Böylesine büyük bir federasyona TUA ile aynı anda üye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.' dedi.

AA26 Ekim 2021 Salı 14:37 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 14:46
ABONE OL

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki "Uluslararası Astronotik Kongresi"nde gerçekleştirilen genel kurulda yapılan oylamada GUHEM, IAF üyeliğine kabul edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, en büyük uzay oluşumunun bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

71 ülkeden 407 üyesi olan federasyonun uzay hakkındaki bilgi ve birikimin artırılması amacıyla kurulduğunu aktaran Mirahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya çapında önde gelen uzay ajanslarını, şirketleri, üniversiteleri bünyesinde barındırıyor. Son yıllarda uzay ile ilgili çalışmalar yapan müzeleri de üyeliğe kabul etmeye başlamışlardı. Biz de bu kapsamda GUHEM için üyelik başvurusunda bulunmuştuk. Gerçekleşen kongrede yapılan oylama sonucunda GUHEM artık IAF üyesi olarak, bu oluşumda söz sahibi olmaya hak kazandı. Önümüzdeki yıllarda Uluslararası Astronotik Kongresi'nin Türkiye'de gerçekleşebilmesi için bu üyelik, çok önemli. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) şemsiyesi altında katıldığımız kongrede, TUA da üyeliğe kabul edildi. Böylesine büyük bir federasyona TUA ile aynı anda üye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milli Uzay Programımızdaki hedeflere, bu üyelik sayesinde daha da yaklaştık. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.