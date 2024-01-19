Türkiye için tarihi gece! Siyasilerden tebrik mesajları yağdı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Siyasiler Türkiye'nin "İnsanlı İlk Uzay Misyonu"nun gerçekleştiği bu gurur verici gecede açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkması üzerine sosyal medya X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir ana daha tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Astronotumuz Alper Gezeravcı'yı ve ekip arkadaşlarını taşıyan roket başarılı bir şekilde uzaya fırlatılarak Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Alper Gezeravcı kardeşimizin gerçekleştirileceği deneylerin uzay alanında ülkemizdeki akademik çalışmalar için önemli katkılar sunması ve çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli.

Milli Uzay Programımızın yürütülmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun, semalarımızda ve ötesinde bayrağımızı dalgalandıran bu dönüm noktasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu gurur; 100'üncü yaşında Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın vizyoner liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı başlatan Türkiye'nin, Türk Milleti'nin, bu gurur hepimizin..."

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı: İstikbal göklerdedir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkması üzerine sosyal medya X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından, şu açıklamalara yer verdi:

"Millî Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı ışığında ülkemizin istikbâline yön veren, gençlerimize ilham olan böylesine büyük atılımlar hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu tarihi yolculukta şanlı bayrağımızı dalgalandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

"Gurur Duy Türkiye. Sesimiz uzayda. Sözümüz uzayda. Türkçemiz uzayda. Bilim insanlarımızın çalışmaları uzayda. Türk çocukları, Türk gençleri uzayda. Türk Milleti uzayda. Nice başarılara, nice ortak heyecanlara!"

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZ DÜNYALARI AŞIYOR



İçişleri Bakanı Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, paylaştığı mesajda "Türkiye yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor" diyerek şunları vurguladı:

"Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin uzay misyonunun tarihi başlangıcı ile ilgili sosyal medya X hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat, "Göklerde dalgalanan bayrağın artık uzayda dalgalanıyor! Gururluyuz!" vurgusunda bulunduğu açıklamasında şunlara yer verdi:

"Göklerde dalgalanan bayrağımız artık uzayda dalganıyor! Gururluyuz! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programımızın ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'ya uzay yolculuğunda başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, geleceğimizi ve ufkumuzu şekillendirmeye devam edecek, milletimizden aldığımız güçle hedeflerimize kararlı ve emin adımlarla devam edeceğiz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 misyonuna ilişkin sosyal medya X hesabından yayımladığı mesajda şu açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Bayrağımızdaki ay ve yıldız ait olduğu yerde! Ülkemizin insanlı ilk uzay görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca bilimsel deneyler gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'ya tarihi yolcuğunda başarılar dileriz. Gurur Duy Türkiye."

ADALET BAKANI TUNÇ: TÜRKİYE YÜZYILI BİLİMİN DE YÜZYILI OLACAK



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu vatandaşlarla birlikte Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) takip etti.



Bakan Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları vurguladı:



"Bugünü hiç unutmayacağız. Türkiye'nin artık bilimde, uzay teknolojisinde, sanayide ve diğer alanlarda nasıl ilerlediğini hep beraber görüyoruz. Türkiye Yüzyılı bilimin de yüzyılı olacak inşallah. Bu yüzyıl çocuklarımızın, gençlerimizin omuzunda yükselecek."



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkması üzerine sosyal medya X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.



"Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı! Gurur Duy Türkiye, devamı gelecek... "

