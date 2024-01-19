Türkiye için tarihi gece! Siyasilerden tebrik mesajları yağdı

Siyasiler Türkiye'nin "İnsanlı İlk Uzay Misyonu"nun gerçekleştiği bu gurur verici gecede açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkması üzerine sosyal medya X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından, şu açıklamalara yer verdi:
"Millî Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı ışığında ülkemizin istikbâline yön veren, gençlerimize ilham olan böylesine büyük atılımlar hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu tarihi yolculukta şanlı bayrağımızı dalgalandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR: TÜRK ÇOCUKLARI, TÜRK GENÇLERİ UZAYDA. TÜRK MİLLETİ UZAYDA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:
"Gurur Duy Türkiye. Sesimiz uzayda. Sözümüz uzayda. Türkçemiz uzayda. Bilim insanlarımızın çalışmaları uzayda. Türk çocukları, Türk gençleri uzayda. Türk Milleti uzayda. Nice başarılara, nice ortak heyecanlara!"
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZ DÜNYALARI AŞIYOR
İçişleri Bakanı Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Yerlikaya, paylaştığı mesajda "Türkiye yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor" diyerek şunları vurguladı:
"Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor."TİCARET BAKANI BOLAT: GÖKLERDE DALGALANAN BAYRAĞIN ARTIK UZAYDA DALGALANIYOR
ADALET BAKANI TUNÇ: TÜRKİYE YÜZYILI BİLİMİN DE YÜZYILI OLACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu vatandaşlarla birlikte Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) takip etti.
Bakan Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları vurguladı:
"Bugünü hiç unutmayacağız. Türkiye'nin artık bilimde, uzay teknolojisinde, sanayide ve diğer alanlarda nasıl ilerlediğini hep beraber görüyoruz. Türkiye Yüzyılı bilimin de yüzyılı olacak inşallah. Bu yüzyıl çocuklarımızın, gençlerimizin omuzunda yükselecek."
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkması üzerine sosyal medya X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
"Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı! Gurur Duy Türkiye, devamı gelecek... "