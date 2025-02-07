Türkiye için vakit dayanışma vakti: Gençler, Ramazan'ın bereketinde birlik oluyor

Yardımlaşma, dayanışma ve manevi değerleri ön plana çıkaran bu özel organizasyon, yaklaşan Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hayata geçiriliyor. Katılımcılar, altı önemli görevi tamamlamak için mücadele edecek ve büyük ödül için yarışacak.

RAMAZAN'IN MANEVİ İKLİMİNDE, FİLİSTİN'E VEFA

Bu yarışma, sadece bir mücadele değil, aynı zamanda bir bilinç hareketi! TÜRGEV, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatırken, Filistin'deki mazlum kardeşlerimizin sesi olmayı da ihmal etmiyor. Gençler, bu süreçte hem manevi derinlik kazanacak hem de ümmet bilinciyle hareket etmenin anlamını keşfedecek.

GÖREVİNİ TAMAMLA, GÖNÜLLERE DOKUN

Yarışma boyunca gençler, yardımlaşma, gönüllülük ve milli-manevi değerleri temel alan altı özel görevi yerine getirecek. Bu görevlerle hem bireysel farkındalık kazanacak hem de toplumda iyiliğin yayılmasına katkı sağlayacaklar. Her bir adım, birlik ruhunu güçlendirecek ve gençlerin vicdani sorumluluklarını pekiştirecek.

BAŞARI CESARET İSTER, BÜYÜK ÖDÜL SENİ BEKLİYOR!

Mücadeleyi tamamlayan gençleri büyük bir ödül bekliyor! Yarışmanın gelişmeleri ve kazananlar, TÜRGEV ve GİF'in sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Ayrıca, yarışma süresince katılımcılar sosyal medya paylaşımlarıyla farkındalık oluşturarak birlik ve beraberlik mesajını daha geniş kitlelere ulaştırabilecek.

SEN DE BU HAREKETİN PARÇASI OL

Bu anlamlı yolculuğa katılmak için belirlenen görevleri tamamlayarak sosyal medyada paylaşman yeterli. Yarışma detayları ve güncellemeleri, TÜRGEV ve GİF'in resmi hesaplarından takip edilebilir.

Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşmak, mazlumlara omuz vermek ve milli-manevi değerlerimizi genç kuşaklarla daha da güçlendirmek için sen de bu kutlu yürüyüşe katıl!

Türkiye İçin, Kardeşlik İçin, Birlik İçin!

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