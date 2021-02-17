Türkiye IDEF'e hazırlanıyor: Savunma sanayisinin ticaret üssü olacak

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:08 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:28

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 25-28 Mayıs 2021'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

2019 yılında 53 ülkeden 1061 katılımcı firmaya, 96 ülkeden 76 bin 10 profesyonel ziyaretçiye, 26 ülkeden basın mensubuna ev sahipliği yapan fuar, bu yıl da sektörü bir araya getirmeye hazırlanıyor. Her yıl gerçekleştirilen imza törenleri ile ulusal ve uluslararası ticaret anlaşmalarının yapıldığı IDEF'te, 2021 yılında da önemli iş birliklerine imza atılacak. Bu yıl, IDEF'19'da gerçekleştirilen 100'ün üzerinde imza töreni, toplantı ve tanıtımdan çok daha fazlasının yapılarak, IDEF'21'in "savunma sanayisinin ticaret üssü" olması hedefleniyor.

IDEF, 2019 yılında 70 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 151 heyet ve 588 heyet üyesini ağırladı. IDEF'21 için de uluslararası heyet davetleri mütekabiliyet esasına dayalı olarak ilgili resmi makamlar tarafından yapıldı. IDEF'21 için şu ana kadar 148 ülkeden 341 heyet ve 352 heyet üyesi ilgili yerli makamlar tarafından fuara davet edildi.

Fuarı, aralarında ABD, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çin, Ekvador, Endonezya, Filipinler, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Güney Kore, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Macaristan, Malezya, Meksika, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Rusya, Senegal, Somali, Suudi Arabistan, Şili, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Vietnam ve Yunanistan'ın yer aldığı ülkelerden heyetlerin ziyaret etmesi bekleniyor.

Heyet davetleri mütekabiliyet esasına göre belirlenmeye ve gönderilmeye devam ediliyor.

- VERİMLİ VE GÜVENLİ BİR FUAR İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINIYOR

IDEF'21 her fuarda olduğu gibi yine 4 gün katılımcılarına, yerli yabancı sektör profesyonelleri, Türk tedarik makamları ve yabancı heyetlerle görüşme fırsatı tanıyacak. Türk resmi makamlarıyla yerli yabancı firma temsilcileri ve heyetler arasında kurulacak temaslar aynı zamanda bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlayacak.

Düzenlendiği her seferde katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan fuarda, bu yıl da verimli ve güvenli bir fuar deneyimi için gerekli tüm tedbirler alınıyor. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında fuar alanında toplum sağlığını korumaya yönelik gerekli tüm önlemler titizlikle uygulanacak.