Hankuk Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Jin-oh: Türkiye iki Kore arasında zirvelere ev sahipliği yapabilir

Chong, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirveden bir sonuç çıkmadığını hatırlattı.

Bir anlaşma sağlanamamasının, barış umutlarını sona erdirmediğini kaydeden Chong, barış çabalarının ve uygulanan ambargoların devam edeceğini söyledi.

Chong, ABD ve Kuzey Kore arasındaki müzakerelerin, "nükleer faaliyetlerin durdurulması karşılığında ambargoların kaldırılmasını" hedeflediğini kaydetti.

Kore Yarımadası'nda "teknik olarak bir savaş" bulunduğunu ve bunun bütün tarafları rahatsız ettiğini vurgulayan Chong, bu yüzden tarafların bir “barış antlaşmasına” ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Chong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Joun-un'un 2019 içinde silahtan arındırılmış bölgede bir araya gelebileceğini belirtti.

ABD ve Kore arasında bir anlaşma sağlanması halinde iki Kore arasında ilişkilerin ivme kazanacağını vurgulayan Chong, iki ülkenin birleşmesinin ise 20-30 yıl süreceğini kaydetti.

Chong, Türkiye'nin, iki Kore arasında birleşmeye yönelik çabalara olumlu katkı sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye'nin, hem Kuzey hem de Güney Kore ile diplomatik ilişkileri bulunduğunu hatırlatan Chong, "Türkiye’nin Seul Büyükelçisi aynı zamanda Kuzey Kore’nin de Büyükelçisidir. Bu çok önemlidir." dedi.

Chong, Türkiye'nin Güney Kore'deki büyükelçisinin Kuzey Kore'de de akredite olduğunu belirterek, "Bunu uluslararası platformlarda yüksek sesle dile getirmek lazım. Ankara ve İstanbul bu görüşmelere ev sahipliği yapabilecek kapasitededir." diye konuştu.

Kore ile Türkiye’nin ortak tarihi hikayeleri bulunduğunu anımsatan Chong, "Türkiye bu tarihsel bağlarla iki Kore arasında daha güvenilir platformlar kurabilir. Türkiye, iki Kore arasında yeni zirvelerin ara bulucu rolünü yapacak kapasitededir." ifadelerini kullandı.

- KUZEY-GÜNEY KORE YAKINLAŞMASI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan 2018'de iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs 2018'de ikinci kez bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider Eylül 2018'de Pyongyang'da yeniden bir araya gelmiş, zirvede iki ülke ordusu arasında imzalanan anlaşmada düşmanca eylemlere son vererek gerilimi düşürmeyi taahhüt etmişti. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Liderler Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için adımları sürdürme konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Trump ile Kim 27-28 Şubat'ta, Vietnam'da ikinci kez düzenlenen zirvede bir araya gelmiş ve görüşme anlaşmasız sonuçlanmıştı.