Türkiye ile Pakistan arasında anlaşma sağlanmıştı: Çalışmalarına başlandı

AA 09 Ocak 2021 Cumartesi 11:16 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 11:27

Pakistan ile Türkiye arasında ortak dizi ve film projelerini görüşmek üzere beraberindeki heyetle Pakistan'a gelen Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, iki ülkenin ortak girişimiyle yapılması planlanan Türki Lala ve farklı projelere dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekden, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kendilerini makamında ağırladığını belirterek "(Başbakan Han) Gerek Diriliş Ertuğrul gerekse Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi açısından tavsiye niteliğinde birtakım sözler söylemiş ve takdir duygularını dile getirmişti. Bundan dolayı kendisine teşekkür ettik. Gerçekten toplumlar arası ilişkilerde, bu tür dizilerin çok daha büyük fayda verdiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu dizilerin, Pakistan’da beklediklerinin çok üzerinde bir kabul gördüğüne işaret eden Tekden, şöyle devam etti:

"Sadece Pakistan değil Hindistan’daki Müslümanlar ve Bangladeş’te de aynı izlenme oranına ulaşıyor. Birbirini seven ve tarih birliği olan toplumların, bu kültürel atmosferi daha iyi kullanmaları gerekiyor. Bu bakımdan Pakistan’a davet edildik ve çok güzel karşılandık. Bizden bu dostluğu pekiştirecek yapımlar beklediklerini söylediler. Biz de bunun için buradayız."

- "SENARYO ÇALIŞMALARI BAŞLADI"



Türki Lala'nın senaryo çalışmalarına başladıklarını aktaran Tekden, "(Dizinin) Altyapısı oluşturulacak ve daha sonra da inşallah çekimleri başlayacak. Büyük oranda çekimleri Türkiye’de düşünüyoruz ancak oyuncular, Türk ve Pakistanlı olarak iki taraftan da olacak. Çok üst kalite bir dizi olacak diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Tekden, Başbakan Han ile gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ortak tarihi bağları ve bu bağların nereden geldiğini yeni nesillere aktarmak gerektiğini söylediğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türki Lala projesinde alt kıta Müslümanlarının gerek maddi gerekse manevi desteğinin nasıl gerçekleştiğini anlatmaya çalışacağız. 'Türki Lala' dediğimiz Abdurrahman Peşaveri Pakistanlı. 1. Dünya Harbi'ne ve Çanakkale Savaşlarına katılıyor, Milli Mücadele'de yer alıyor, bir süre sonra Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi oluyor. Çok büyük destekleri oluyor. Kendisini Türk hissediyor."

Bu dizinin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmede önemli bir rolü olacağına dikkati çeken Tekden, şunları söyledi:

"Bunu biz gerek Pakistan’da gerek Türkiye’de aktarabilirsek 'Türk-Pakistan dostluğu açısından çok büyük bir fayda oluşturmuş oluruz.' diye düşünüyoruz. Burada da düşüncemiz kabul gördü. Başka projeler de var ancak ilk etapta bu proje bizim için önemli. 'Türki Lala' demek, 'Türk ağabey' demek. Abdurrahman Peşaveri o kadar kendisini Türklerle birlikte hissediyor ki etrafındakiler kendisine 'Türk ağabey' diye hitap ediyor."

Tekden, ileride farklı ülkelerle de ortak dizi projeleri üretebileceklerini ancak şu anda en ciddi teklifi Pakistan’dan aldıklarını vurgulayarak "Burada da kendi ülkemizdeki gibi karşılandık. Gerçekten çok güzel ağırladılar. Diriliş Ertuğrul’un üst düzey devlet yetkililerinden sokaktaki vatandaşa kadar burada ne kadar sevildiğini gördük." dedi.

- "Türkiye'yi ümit görüyorlar"

"Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizilerinde Abdurrahman Gazi'yi canlandıran oyuncu Celal Al, Pakistan'daki kardeşlik hukukunun çok farklı olduğunu anlattı. Al, Pakistan ile Türkiye arasında yaklaşık 5 bin kilometre bulunduğunu ancak bu toprakların gönül coğrafyası olduğunu belirterek "Şu anda kendimi Ankara’da, Bursa’da, İstanbul’daymış gibi hissediyorum. Çok sıcak ve samimi bir ortam. Buradaki kardeşlerimiz bize, İslam ve ehli sünnet duyguları üzerinden bağlılar. Bu çok özel bir duygu." dedi.

Sokakta yürüdüklerinde halkın kendilerine oyuncu olarak değil çok farklı ve ağır misyonlar yükleyerek hitap ettiğini aktaran Al, şöyle konuştu:

"Mutlu oluyoruz ancak bir yandan da mahcup oluyoruz. Biz, onların bizleri koydukları o makamlarda değiliz. Türkiye’yi ümit görüyorlar, umut görüyorlar. 'Türkiye, Türkiye’den büyüktür' kavramını burada çok iyi görüyoruz. Dizilerin ve filmlerin, halkların, toplumların birbirlerine kenetlenmesinde ne kadar önemli bir rolü olduğunu görüyoruz özellikle iyi işlendiği vakit. Pakistan'da tarifsiz duygular içerisindeyiz, kısa süre sonra ayrılacağımıza üzülüyorum. Buradaki insanlarda ümmet bilinci çok farklı. İnsanlar, sadece bizi oyuncu ve aktör olarak görmüyor, gençlerin umudu olarak görüyor. Gençlerin öz benliğinin oluşturulmasında Ertuğrul Gazi ve Alplerinin çok önemli bir misyon üstlendiğini söylüyorlar."

- "Pakistanlılar ile aramızda kan kardeşliği var"

Başbakan Han tarafından ağırlandıklarına değinen Al, "Başbakan Han, çok nazik ve nezaketli bir insan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ahir kardeşi." dedi. Al, başkent İslamabad'ın ardından Lahor'u ziyaret edeceklerini dile getirerek şunları aktardı:

"Lahor, benim için çok özel. Hakkında kitaplar okudum, hatıralar dinledim. 1915 Çanakkale Harbi başlayacağı zaman Pakistan'ın Mehmet Akif Ersoy’u Muhammed İkbal, Lahor’daki büyük caminin avlusunda gece rüyasında Peygamber Efendimizi gördüğünü ve Çanakkale’deki kardeşlerimize yardım etmeleri gerektiğini anlatıyor. Bu çok güzel bir şey. Bu insanlar, bizim dedelerimize savaş zamanında kendi zor zamanlarında yardım gönderiyor. Parası olmayan Lahorlu bir kadın emzirdiği evladını zengin birisine satıp, parasını Çanakkale’ye gönderiyor. Bu hissiyata gerçekten layık olmamız lazım. Pakistanlılar ile bizim aramızda kan kardeşliği var. Bu fedakar insanlara vefa borcumuz var. Gönlümüz bir taraftan da buranın sınırı olan Hindistan Müslümanlarıyla, Keşmir’deki Müslüman kardeşlerle, Doğu Türkistan, Myanmar, Burma, Bangladeş, Suriye, Irak, Kerkük, Filistin yani bütün bu mazlum coğrafyalar, zulüm altında baskı altında olan coğrafyalarla."

Al, iki ülke arasındaki kardeşliğin nişanesi olarak Çanakkale şehitlerinin yattığı şehitlik ile Mehmet Akif Ersoy'un kabrinden aldıkları toprakları, Türk bayrağına sarılı bir cam şişede Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Han'a takdim ettiklerine işaret etti.

Her iki devlet büyüğünün de çok etkilendiğini dile getiren Al, "Kardeşlik bağlarımızın yeniden kuvvetlenmesi adına ilk kültür adımını bu şekilde atmayı istedik." dedi.

- "Diriliş Ertuğrul'dan çok etkilendim"

Türk ekibinin Pakistan'daki bağlantılarını sağlayan Pakistanlı Kaşif Ensari de iki ülke arasında yapılması planlanan Türki Lala'nın, Tekden Filmin Diriliş Ertuğrul'daki büyük başarısından esinlendiğini söyledi. Ensari, milyonlarca insanın olduğu gibi kendisinin de Diriliş Ertuğrul hayranı olduğunu belirterek diziden çok etkilendiğini ve yapımcılarıyla görüşmeye karar verdiğini anlattı.

Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Tekden'e ulaştığını dile getiren Ensari, telefon konuşmasında, iki ülke arasında ne tür ortak projeler yapılabileceğine dair görüştüklerini, bunun ardından Pakistanlı oyuncu ve arkadaşı da olan Adnan Sıddıki ile Türkiye'ye ziyaret belirtti. Bu ziyarette "Türki Lala" projesinin ortaya çıktığını aktaran Ensari, projenin iki ülkenin de çıkarlarına olacağını kaydetti.