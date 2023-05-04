İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2023 Perşembe / 14 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4941
  • EURO
    21,4866
  • ALTIN
    1284.23
  • BIST100
    4484.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ile AB arasında yeşil dönüşüm ve iklim diplomasisi
Güncel

Türkiye ile AB arasında yeşil dönüşüm ve iklim diplomasisi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'la yeşil dönüşüm, hidrojen ve iklim eylemi konularını görüştü.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 21:22 - Güncelleme:
Türkiye ile AB arasında yeşil dönüşüm ve iklim diplomasisi
ABONE OL

Kaymakcı, iklim eylem politikası ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'la Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans ile yeşil dönüşüm, hidrojen ve iklim eylemini görüştük." ifadesini kullanan Kaymakcı, Türkiye ile AB arasında yüksek düzeyli diyaloğun önemine işaret etti.

Kaymakcı, görüşmede Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeliyle Avrupa'daki kritik rolü üzerinde durduklarını belirtti.

Büyükelçi Kaymakcı'nın yarın da ekonomi ve ticaret dosyalarından sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'le görüşmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.