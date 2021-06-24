Türkiye ile ABD arasında kritik temas

24 Haziran 2021 Perşembe 10:27 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:41

Ankara-Washington hattında Afganistan mesaisi hız kazandı.

TÜRKİYE GÖREVİ 6 YILDIR SÜRDÜRÜYOR

Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini ele almak için Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyetle toplantı yapılıyor.

Türkiye, NATO kapsamında Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 yıldır sürdürüyor.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığı görüşmede Kabil havalimanının güvenliği konusu da gündeme geldi.

MÜTTEFİKLER: GÜVENLİK TÜRKİYE TARAFINDAN SAĞLANSIN

Müttefiklerin talebi havalimanının güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanması yönünde.

Bu kapsamda Ankara'ya gelen ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyetle toplantı yapılıyor.

Türk ve ABD'li heyetler, havalimanının işler tutulmasına yönelik atılabilecek adımları değerlendiriyor.