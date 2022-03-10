Türkiye ile Angola arasında mutabakat zaptı imzalandı

10 Mart 2022 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 11:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Lourenço'nun 2021 yılı Temmuz ve Ekim aylarında yaptıkları karşılıklı ziyaretlerin ardından iki ülke arasında müzakerelerine başlanan "Şehircilik Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı" Ankara'da imzalandı.

"ANGOLA'NIN PLANLI BÜYÜMESİNİ VE GELİŞMESİNİ İSTİYORUZ"

İmza töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kadastro, şehircilik ve iklim değişikliği alanları başta olmak üzere birçok konuda Bakanlık nezdindeki bilgi, birikim ve uygulamaları Angola'da da uygulayabilmek için birazdan mutabakat metni imzalayacaklarını söyledi.

Her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının 2021 yılı Temmuz ve Ekim aylarında karşılıklı olarak yapmış oldukları ziyaretlerin iki ülke ilişkilerine daha da ivme kazandırdığını belirten Bakan Murat Kurum, "İnşallah imzalayacağımız mutabakat zaptı ile Bakanlıklarımız arasındaki kurumsal temaslar daha da güçlenecek." dedi.

Angola'nın planlı büyümesi ve gelişmesi arzusunda olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her türlü özveriyi göstereceklerini kaydetti.

"İmzalayacağımız mutabakat zaptı ile şehircilik alanında iş birliğimizin gelişerek güçleneceğine yürekten inanıyorum." diyen Murat Kurum, "Başta Sayın Bakan Almeida olmak üzere Angola'nın değerli heyetine 'Ülkemize hoş geldiniz.' diyoruz. İlişkilerimizin daha da güçlenmesi, iş birliğimizin daha da artması temennisiyle çabalarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER İVME KAZANDI"

"Türkiye ile Angola arasındaki iş birliğini geliştirecek mutabakat zaptının imzalanması için verdiği katkılardan dolayı Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum." diyerek sözlerine başlayan Angola Cumhuriyeti Bayındırlık ve Arazi Planlama Bakanı Manuel Tavares de Almeida, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin, ülkeler arasındaki ikili iş birliğine önemli ivme kazandırdığını kaydetti.

Arazi planlama, kentsel dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri, gayrimenkul çalışmaları, arazi varlığının haritalandırılması, kadastro çalışmaları, kapasite güçlendirme ve kentsel altyapı çalışmalarının her iki ülkenin sosyal ve ekonomik ortamın geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Bakan Manuel Tavares de Almeida, ülkesini şöyle anlattı:

"Angola, yüzölçümü 1 milyon 246 bin kilometrekarenin üzerinde olan büyük bir ülkedir. 32 milyona yakın nüfusa, ekonomik ve tarımsal potansiyele sahibiz. Yeraltı zenginlikleri ve turizm açısından da ciddi bir potansiyelimiz bulunuyor. Çok uzun bir sahil şeridine ve tropik iklim koşullarına sahibiz. Ülkemiz, bulunduğu topraklar açısından bu imkânlardan istifade edip bu fırsatları değerlendirmek istemektedir. Nüfusumuzun büyük bölümü riskli bölgelerde yaşamaktadır. Türkiye bu tecrübeleri yaşamış ve bu problemleri çözmüş bir ülke. Bu anlamda Türkiye ile temasa geçmek bizim için çok önemliydi. Altyapı konusunda Türkiye'nin tecrübelerine ihtiyacımız var."

"SAYIN ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinin Angola açısından önemli sonuçlar doğurduğunun altını çizen Bayındırlık ve Arazi Planlama Bakanı Almeida, Angola hükümetinin ülke ekonomisini çok yönlü hâle getirmek için çalışmalar başlattığını ifade ederek şunları söyledi:

"Özellikle özel sektör yatırımlarının artırılması için birçok çerçeve hazırlanmıştır. Türkiye'de uygulanan kamu-özel yatırım ortaklığının önü açılmıştır. Yabancı yatırımcı için yatırım iklimi geliştirilmiştir. Başkentimiz Luanda, deniz kıyısında bulunan oldukça büyük bir kenttir. Nüfusun hızlı artışına hitap edebilmesi için gayrimenkul projeleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bu mutabakat zaptı Angola için çok önemlidir. Türkiye'deki halkın yaşam alanlarının geliştirilmesi yolunda gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı da Sayın Murat Kurum'u tebrik ediyorum."

Bakan Almeida, misafirperverliğinden ötürü Bakan Kurum'a ayrıca teşekkür ederek, kendilerini Angola'ya davet ettiklerini söyledi. Bakan Kurum davete icabet edeceklerini bildirdi.

MUTABAKAT ZAPTI İKİ BAKAN TARAFINDAN İMZALANDI

Konuşmaların ardından "Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm", "Coğrafi Bilgi Sistemleri", "Millî Emlak", "Tapu, Kadastro ve Harita", "Yerel Yönetimler için Kapasite Geliştirme" ve "Kentsel Altyapı Yatırımları" başlıklarını içeren "Şehircilik Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Mutabakat zaptı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Angola Bayındırlık ve Arazi Planlama Bakanı Manuel Tavares de Almeida tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptı; iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini ve stratejik ortaklığı güçlendirme ve şehircilik alanında iş birliğini geliştirmeyi; bugünün ve gelecek nesillerin refahı açısından mevcut ve potansiyel kentsel sorunlar için çözümlerin ve sürdürülebilir, güvenli ve yüksek kaliteli yerleşmeler ve kentler geliştirecek fırsatların yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Şehircilik hizmetlerinin iyileştirilmesi için sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının öneminin kabul edildiği mutabakat zaptında özellikle sürdürebilir geçim kaynakları ve çevresel sürdürülebilirlik amaçları gibi uluslararası alanda mutabık kalınmış kalkınma hedeflerinin teşvik edilmesi ve başarılması için gösterilecek ortak çabaların önemi vurgulanıyor.

Mutabakat metninde; böyle bir iş birliğinin, tarafların ortak çıkarlarına hizmet edeceği, ekonomik ve sosyal kalkınmalarına katkıda bulunacağı ifade ediliyor.