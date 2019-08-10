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Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye ile Azerbaycan hava sahaları arasında direkt hava koridoru açılacağını,15 Ağustos'ta kullanılmaya başlayacağını bildirdi.

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Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki havalimanlarıyla Azerbaycan'ın Nahcivan Havalimanı arasında direkt uçuş imkanı sağlayacak bir hava koridoru açılması için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) çatısı altında uzun bir süredir DHMİ tarafından sürdürülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Varılan mutabakat çerçevesinde 15 Ağustos'ta söz konusu koridorun kullanılmaya başlayacağına işaret eden Keskin, "Böylece halen İran ya da Ermenistan hava sahaları üzerinden yapılan uçuşlar, Türkiye ve Azerbaycan hava sahaları arasında direkt olarak gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

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