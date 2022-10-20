Türkiye ile Azerbaycan arasında ‘Uluslararası Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi Projesi'

OGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke tarım bakanlıkları arasında 'Tarımda Modern Teknolojilerin Paylaşımı ve Tarımsal Eğitim Konusunda İş birliği Niyet Beyanının' Mart 2021'de, bu çerçevede 'Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı' ise, Haziran 2021 de Bakü'de imzalandığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Azerbaycan-Karabağ-Cebrayıl'da kurulacak olan 'Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi Projesi', Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak, Azerbaycan tarafına teslim edildi" denildi.

65 HEKTAR SAHADA AĞAÇLANDIRMA PROJESİ

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan tarafınca arazide tesviye çalışmalarına başlanmış olup kazı-dolgu işlerinin yüzde 65'i tamamlandı. Uluslararası Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi Projesi'nin 2023 yılında bitirilmesi öngörülüyor. Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi Projesi içerisinde idari bina, sosyal tesis, laboratuvar, sera, hangar, tohum stok deposu, fidan üretim tesisleri olmak üzere, yaklaşık 6 bin 500 metrekare kapalı alan bulunmaktadır. Ayrıca, 65 hektar sahada ağaçlandırma projesi yapılmış olup, 2022 sonbaharında fidan dikimi için hazırlıklar devam etmektedir. Proje kapsamında bulunan tesislerin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Azeri yetkililerin katılımıyla 20 Ekim 2022 tarihinde atılmıştı."