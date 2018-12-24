Türkiye ile Azerbaycan Cumhurbaşkanları telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya intikalinin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in, kendisine sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği belirtildi.
İki liderin, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdikleri kaydedildi.
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