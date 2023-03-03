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  • Türkiye ile BAE arasında kritik anlaşma! Başkan Erdoğan: Yeni bir safhadayız
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Türkiye ile BAE arasında kritik anlaşma! Başkan Erdoğan: Yeni bir safhadayız

Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız.' dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, 'Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması ile ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni safhada.' ifadelerini kullandı.

3 Mart 2023 Cuma 17:14 - Güncelleme:
Türkiye ile BAE arasında kritik anlaşma! Başkan Erdoğan: Yeni bir safhadayız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

14 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizde 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremler, çok büyük bir yıkıma yol açtı. Her biri ayrı birer deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Adeta bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız. Yer bilimciler, içinden geçtiğimiz sürecin normal olmadığı konusunda hemfikirler. Yaşadığımız sıkıntılar büyük olsa da devlet ve millet olarak var gücümüzle yaraları sarıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız neticesinde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı 204 bin binada 584 bin bağımsız bölüm belirledik. İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız.

Bu süreçte en büyük destekçilerimiz BAE gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir. İlk günden itibaren Türkiye'ye gönderdiğiniz arama kurtarma ekipleriniz, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki faaliyetlerimize omuz vermiştir. Sahra hastaneleriniz Hatay ve Gaziantep'te sağlık hizmetlerimize büyük destek oluyor.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması ile ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni safhada.

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