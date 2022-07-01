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Türkiye ile Ermenistan arasındaki 4'üncü görüşme bugün

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin görüşmeler devam ediyor. Özel temsilciler, 4'üncü görüşme için bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek.

TRT Haber1 Temmuz 2022 Cuma 15:06 - Güncelleme:
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4'üncü görüşmeye, Türkiye adına Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan katılacak.

İki ülke arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki, 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti.

Bu görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlatılmasına karar verildi ve Şubat ayında karşılıklı uçuşlar başladı.

Özel temsilciler, ikinci görüşmeyi 24 Şubat'ta, üçüncü görüşmeyi 3 Mayıs'ta Viyana'da yaptı.

Normalleşme sürecinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

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