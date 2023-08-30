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Türkiye ile Hollanda arasındaki görüşmelerin adresi belli oldu

Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi görüşmeler Ankara'da gerçekleştirilecek.

IHA30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:04 - Güncelleme:
Türkiye ile Hollanda arasındaki görüşmelerin adresi belli oldu
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi istişarelerin 31 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Hollanda arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Direktörü Anita van den Ende'nin eş başkanlıklarında 31 Ağustos 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, Hollanda ile ikili ilişkilerimiz kapsamlı şekilde ele alınacak, ayrıca Türkiye-AB ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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