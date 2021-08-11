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Türkiye ile ilgili videolu mesaj paylaşan yabancı uyruklu şüpheli hakkındaki soruşturma

Sosyal medya hesabından paylaştığı video nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma yürütülen Afganistanlı Sunatullah Saadat'ın Özbekistan'da olduğu belirtildi.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:13 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:14
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden paylaştığı videosu tepkilere neden olan Saadat hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, Saadat'ın kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve Gümüşhane'de "geçici sığınma" başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iş yeri adresi Fatih'te olan ancak uzun süredir buraya gitmediği belirlenen şüphelinin, bir süre Samsun'da bulunduğu ve 5 ay önce de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Afganistan'a gittiği belirlenen şüphelinin bir süre önce de Özbekistan'a geçtiği öğrenildi.

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