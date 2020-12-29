Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açtık

29 Aralık 2020 Salı 15:49 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 15:49

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın açıklamalarından notlar;

* Çok teşekkürler Sayın Pekcan. Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladığınız için çok büyük mutluluk duymaktayım. Geçen sene Birleşik Krallık ile gerçekleşen 11,6 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye 2. büyük ülke durumundadır.

* 2 ticaret ülkesi olarak çok hızlı şekilde hizmetler alındı. Büyük ivmeler kazanacağımızı inanıyorum. Birçok şeyi gerçekleştirebileceğimizi inanıyorum. Türkiye'nin dinamizmi ve İngiltere'nin global hizmet sağlayıcısı olduğunu düşündüğümüzde çok faydalıdır. Demir çelik, otomotiv alanında önem arz etmektedir. Tüketiciler için ise kaliteli ürünler almalarını sağlayacaktır.

* Tüketicilerin tarım alanında düzgün fiyatlarda düzgün ürünleri almalarını sağlayacak. 62 ülke ve AB ile sağladığımız anlaşmalar kapsamında ticarette ivme kazandırmanın yanı sıra büyümeyi hedefliyoruz. Aslında yeni bir sayfa açtık.