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Güncel

Türkiye ile imzalar atıldı! Güncellenerek yürürlüğe girdi

AA22 Ekim 2021 Cuma 09:15 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 09:15
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong ile "Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması" ve "Bilim ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşması" imzaladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Seul'de, Güney Koreli mevkidaşı Yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Bilim ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşmalarını imzaladı.

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