İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2022 Perşembe / 22 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6455
  • EURO
    19,8183
  • ALTIN
    1066.45
  • BIST100
    5174.11
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ile İran arasında sınır toplantısı yapıldı
Güncel

Türkiye ile İran arasında sınır toplantısı yapıldı

Türkiye ile İran arasında yılda iki kez düzenlenen sınır toplantılarının ilki gerçekleştirildi.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Türkiye ile İran arasında sınır toplantısı yapıldı
ABONE OL

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Hudut Komiseri Albay Sadık Rüstemzade başkanlığındaki İran heyeti, Maku kentinde bir araya geldi.

Toplantıda, sınır güvenliği ve sınır ticareti konuları görüşülüp alınan kararlar protokol haline getirildi.

Vali Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkilerinin kültürel, sosyal ve ticari alanlarda da artarak devam edeceğini belirtti.

İran'daki toplantıya, Aralık Kaymakamı Fatih Özcan, Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca da katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.