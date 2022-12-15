Türkiye ile İran arasında sınır toplantısı yapıldı

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Hudut Komiseri Albay Sadık Rüstemzade başkanlığındaki İran heyeti, Maku kentinde bir araya geldi.

Toplantıda, sınır güvenliği ve sınır ticareti konuları görüşülüp alınan kararlar protokol haline getirildi.

Vali Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkilerinin kültürel, sosyal ve ticari alanlarda da artarak devam edeceğini belirtti.

İran'daki toplantıya, Aralık Kaymakamı Fatih Özcan, Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca da katıldı.