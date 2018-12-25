Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşma teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Genel Kurulda, siyasi parti grup önerilerinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklif, gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmaların ardından kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, teklifin yasalaşmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Macron´un yanında duran asker böyle yere yığıldı

Macron´un yanında duran asker böyle yere yığıldı

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

Unutulmaz devre arası transferleri

Unutulmaz devre arası transferleri

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA