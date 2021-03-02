Türkiye ile Katar arasındaki iş birliğinde gelecek vadeden yenilikler

AA 02 Mart 2021 Salı 11:20 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 11:20

Pek çok alanda stratejik ve önemli gelişmelerin yaşandığı Katar ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, öğrenci değişimi konusundaki iş birliği ile eğitim alanında da gelecek vadeden yeniliklere tanık oluyor.

Ankara ile Doha arasındaki süregelen iş birliği çerçevesinde Katar Üniversitesi, Türk öğrencilere, Arapça dil eğitiminden sonra farklı branşlarda lisans eğitimi alabilmeleri için burs verilmesini kararlaştırdı.

Öğrencilerin belirlenmesi ve gönderilmesi gibi konuların Türkiye Maarif Vakfı (TMV) aracılığıyla yapılacağı kaydedilirken bu girişimin, iki ülkenin eğitim alanındaki iş birliği için önem ifade ettiği belirtiliyor.

Ayrıca Türk yetkililerin, eğitim alanındaki iş birliği çerçevesinde diğer üniversite yetkilileriyle görüşmeleri devam ediyor.

- GELİŞEN İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk öğrencilerin Katar'daki bazı üniversitelerde burslu olarak eğitim alabilmesi için ülkedeki yetkililerle bir dizi girişimlerde bulunduk." dedi.

Bu adımın iki ülke arasında artan iş birliğini güçlendirmek için atıldığını söyleyen Göksu, "Eğitim, iki ülke arasında kurulan stratejik iş birliği alanlarının en önemlilerinden biri." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Göksu, Katar Üniversitesi Rektörü Hasan ed-Dirhem ile yapılan görüşmelerin ardından üniversite yönetiminin, her yıl 30 Türk öğrenciye tüm branşlarda Arapça eğitim alabilmeleri için burs vermeye karar verdiği bilgisini paylaştı.

Burs başvuruları ve öğrencilerin ülkeye gelmesi gibi konuların organizasyonun TMV aracılığıyla yürütüleceğini belirten Göksu, iki ülke arasındaki bu iş birliğinin Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin desteğiyle gerçekleştiğine işaret etti.

Göksu, Türk öğrencilerin burslu şekilde hukuk eğitimi alabilmesi için Katar'daki özel Lusail Üniversitesiyle de bazı görüşmeler yapıldığını sözlerine ekledi.

- KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ KURULMASI

Katar Üniversitesi Rektörü Dirhem ise ülkesi ile Türkiye arasındaki dostluk, kardeşlik ve iş birliği ilişkisinin her alanda devam etmesi konusunda istekli olduklarını belirtti.

Arapçanın önemi ve uluslararası öğrencilerin bu dildeki yeterlilik seviyesini geliştirmek için çaba gösterdiklerini kaydeden Dirhem, "Üniversitemiz, 2021-2022 akademik yılından itibaren farklı branşlarda Arapça lisans eğitimi alabilmeleri için 30 Türk öğrenciye burs tahsis etti." dedi.

Dirhem, ister ticari ister askeri ya da iki ülkenin güçlendirmek için çalıştığı diğer alanlarda olsun Katar ile Türkiye arasındaki iş birliğinin üst seviyelere taşındığını ancak kültür ve bilim alanlarındaki iş birliğine gösterilen önemin hala arzu edilen seviyenin altında kaldığını belirtti.

İki ülke arasındaki bu adımın, "kültürel iş birliği bağlarının güçlendirilmesi ile Türk kardeşlerinin Arapça öğrenerek halklar arasında köprüler kurulması" çerçevesinde atıldığını belirten Dirhem, ayrıca Türkçenin öğrenilmesiyle Katar toplumundaki Türk kültürünün güçlendirilmesini de temenni ettiklerini aktardı.

- İNSANA YATIRIM

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de Türkiye ve Katar arasında güçlü tarihsel temele dayalı ikili ilişkilerin son yıllarda ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında da gelişmekte olduğunu kaydetti.

İki ülkenin, Orta Doğu bölgesinin istikrar, barış ve güvenliğinin sağlanmasında kritik roller üstlendiğine dikkati çeken Akgün, ilişkileri derinleştirmek ve halkların birbirlerinin kültürlerini daha iyi tanımaları için eğitim alanında da ilişkilerin geliştirilmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Akgün, bu bakış açısından yola çıkarak, Türkiye'nin kanunla kurulmuş bir kamu eğitim vakfı olan TMV'nin Katar'daki üniversitelerle eğitim ilişkilerini geliştirdiğini söyledi.

Doha Büyükelçisi Göksu'nun yönlendirmesiyle Katar Üniversitesi, Hamed Bin Halife ve Lusail üniversitelerinin rektörleri ile önemli görüşmeler yaptıklarını aktaran Akgün, Maarif Vakfından gönderilecek belli sayıda öğrencilerin burslu olarak bu üniversitelerde okutulması konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Akgün, TMV'nin 43 ülkede, biri üniversite düzeyinde olmak üzere 332 okulunda 40 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğüne işaret ederek, "Katar'la yapılan bu eğitim iş birliğini gerçekten önemsiyoruz ve iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar ve derinlik katacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsana yapılan yatırım en stratejik yatırımdır ve bunun etkisi uzun dönemde güçlü şekilde hissedilecektir." diyen Akgün, bu programla yetişecek öğrencilerin de Türkiye ve Arap dünyası arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

- EĞİTİM ARACILIĞIYLA İNSANLIĞA HİZMET

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah ise Anadolu'nun kuşatıcı ve kapsayıcı ruhunu eğitim yoluyla insanlığın hizmetine sunmak için dünyanın her yerinde "iyi insan" yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Katar ile Türkiye arasında köklü bağlar olduğunu ve bu ilişkinin büyük bir ortak gelecek iradesiyle devam ettiğini belirten Cerrah, şunları söyledi:

"Vakıf olarak dünyanın her yerine iyi insan yetiştirmeye yönelik eğitim imkanı taşımanın yanı sıra kendi insanımızın da dünyaya açık ve başka dilleri ve kültürleri tanıyarak okumasına önem veriyoruz."

Cerrah, ayrıca "değerlerine bağlı bir şekilde dünyaya açılan her öğrenci ülkemiz için büyük bir kazançtır" anlayışıyla Türkiye'nin yarınları için çalıştıklarını sözlerine ekledi.