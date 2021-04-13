Türkiye ile Kırgızistan arasında kültür ve sanat alanında iş birliği

AA 13 Nisan 2021 Salı 15:59 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 16:02

Kültür ve Turizm Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Bakanı Kairat İmanaliev ile bir araya geldi.

Bakanlıkta basına kapalı yapılan görüşmede, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Kırgız yetkililer de hazır bulundu.

Türk ve Kırgız oyun yazarlarının eserlerini Türkiye ve Kırgızistan'da karşılıklı sergilemeleri konusunda iş birliği yapılmasının kararlaştırıldığı görüşmede, ülkelerin kültürel ve sanatsal değerleri de ele alındı.

Türk Konseyi ve TÜRKSOY nezdinde sürdürülen iş birliğinin daha da artırılması ile Kırgızistan'da ünlü Türk şahsiyetlerinin tanıtılması konularında görüş birliğine varıldı.

Ersoy ve İmanaliev, 2022'de Türkiye'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları ile ilgili bilgi paylaşımda da bulundu.