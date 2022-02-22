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Türkiye ile Kosova arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişare toplantısının yarın Ankara'da gerçekleştirileceği açıklandı.

DHA22 Şubat 2022 Salı 16:20 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 16:21
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti'nin eşbaşkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, Türkiye ve Kosova'nın AB ile ilişkileri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. (DHA)

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