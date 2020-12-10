İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2020 Perşembe / 25 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8308
  • EURO
    9,4846
  • ALTIN
    462.867
  • BIST100
    1350.32
Güncel

Türkiye ile Libya arasında önemli görüşme

Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Aksen'in, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile güvenlik konularını görüştüğü açıklandı.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 07:20 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 07:20
ABONE OL

Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Serhat Aksen, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı ziyaret etti.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Aksen ve Bakan Başağa, bakanlığın Trablus'taki ofisinde salı günü yapılan toplantıda, Libya ile Türkiye arasında güvenlik alanında bazı iş birliği konularını ele aldı.

Türkiye'nin Libyalı güvenlik kadroları ve personeline yönelik eğitim programlarının ele alındığı kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin güvenlik alanındaki uzmanlığından yararlanılması ve İçişleri Bakanlığının bu alandaki çalışmalarının geliştirilmesine dair konuların görüşüldüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.