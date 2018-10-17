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Türkiye ile Moldova arasında kimlikle seyahat dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında imzalanan anlaşma ile Türkiye ile Moldova arasında pasaport yerine kimlikle seyahat dönemi başladı.

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Başbakan Pavel Filip ile yapılan heyetlerarası görüşme sonrası Türkiye ile Moldova arasındaki seyahatler için yeni bir anlaşmaya imza atıldı. İki ülke vatandaşlarının artık doğrudan ziyaretlerinde pasaport yerine kimlik yeterli olacak.

(Milliyet)

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