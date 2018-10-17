Türkiye ile Moldova arasında kimlikle seyahat dönemi başladı

<p> Başbakan Pavel Filip ile yapılan heyetlerarası görüşme sonrası Türkiye ile Moldova arasındaki seyahatler için yeni bir anlaşmaya imza atıldı. İki ülke vatandaşlarının artık doğrudan ziyaretlerinde pasaport yerine kimlik yeterli olacak.</p> <p> (Milliyet)</p>
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