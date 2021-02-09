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Türkiye ile Pakistan arasında bağları daha da güçlendirecek tatbikat

Türkiye ile Pakistan arasında icra edilen 'Atatürk Tatbikatı 2021' başladı. Tatbikatın iki kardeş ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceği ifade edildi.

AA09 Şubat 2021 Salı 07:42 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 07:42
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Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği "Atatürk Tatbikatı 2021" Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela bölgesinde düzenlenen törenle başladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, iki ülkenin silahlı unsurları arasında gerçekleşecek tatbikatın 3 hafta süreceği kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatın iki kardeş ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceği vurgulandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 4-20 Şubat'ta Pakistan'da icra edileceğini belirtmişti.

- TÜRKİYE'DE CİNNAH, PAKİSTAN'DA ATATÜRK ADINA DÜZENLENİYOR

Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.

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