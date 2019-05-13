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Türkiye ile Rusya yargı alanında iş birliği geliştirmek istiyor

Yargıtay Başkanı Cirit 'Hakimlerin daha iyi eğitilmesi ve daha iyi yargı sistemine kavuşturulması noktasında ortak projeler yapılabilir. Rusya Yüksek Mahkemesi ile birlikte çalışmak isteriz. Onlar da bizimle çalışmak istiyor.' dedi.

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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye ile Rusya'nın yargı alanında iş birliği geliştirmek istediğini belirterek "Hakimlerin daha iyi eğitilmesi ve daha iyi yargı sistemine kavuşturulması noktasında ortak projeler yapılabilir. Rusya Yüksek Mahkemesi ile birlikte çalışmak isteriz. Onlar da bizimle çalışmak istiyor." dedi.

Cirit, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenecek 9. Uluslararası Hukuk Forumu'na katılmak üzere Moskova'da Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Vyaçeslav Lebedev ile görüşmesinin ardından AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Görüşmenin yararlı geçtiğine işaret eden Cirit, Türkiye ve Rusya hukuk sistemleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Cirit, iki ülkenin, yargı alanında iş birliği geliştirmek istediğine dikkati çekerek "Hakimlerin daha iyi eğitilmesi ve daha iyi yargı sistemine kavuşturulması noktasında ortak projeler yapılabilir. Rusya Yüksek Mahkemesi ile birlikte çalışmak isteriz. Onlar da bizimle çalışmak istediğini söyledi." diye konuştu.

Türkiye'nin yaklaşık 6 milyon Rus vatandaşını misafir ettiğini hatırlatan Cirit, bunun hukuki boyutunun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cirit, Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişiminde tehlikeyle karşılaştığına dikkati çekerek "Rusya, baştan beri darbe girişimine karşı yanımızda yer aldı. Devam etmekte olan dava süreçleriyle ilgili bilgi verdik. Bu konudaki yargılamalarla ilgili sonucu almak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN VERGİ HUKUKU BAŞARILI"

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de Rusya'da uygulanan hukuk sistemini öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin vergi hukukunun başarılı olduğunu belirten Güngör, "Rusya'da vergi davası konusundaki dosya direkt mahkemeye gönderilir. Oysa hukuk devletinde bu olmaz. Mükellefle ilgili bir görüşme olmadan, bir uzlaşma yöntemi denenmeden mahkemeye gidilmesi hoş bir durum değil." değerlendirmesinde bulundu.

Güngör, iki ülke arasında hakim değişim programı uygulamayı planladıklarını da dile getirdi.

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