Türkiye ile Ukrayna arasında iş birliği anlaşması imzalanıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır. Serbest ticaret anlaşmasını yıl sonuna kadar bitirme kararlığındayız. Bu anlaşma ile ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum.

Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.

kili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik"

Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık.

Ayrıntılar geliyor...