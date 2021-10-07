''Türkiye ile yarışmamız hata olur'' itirafı: Sovyetler Birliği böyle çöktü

star.com.tr 7 Ekim 2021 Perşembe 23:01 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 23:01

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı George Katrougalos, Atina hükümetinin Fransa ile yaptığı iş birliği anlaşmasına tepki gösterdi. Katrougalos, önceden maliyeti nedeniyle vazgeçtiği fırkateynleri satın almasına anlam veremediğini belirtti.

"TÜRKİYE DAHA BÜYÜK BİR EKONOMİYE SAHİP"

Türkiye'nin F-16'lar için modernizasyon projesini başlattığına dikkat çeken Katrougalos, Türkiye'nin Yunanistan'dan daha büyük bir ekonomiye sahip olduğunu ve Türkiye'nin planlı bir savunma politikasının olduğundan bahsetti.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ İHTİYAÇLARININ YÜZDE 75'İ YERLİ

Yunan siyasetçi, "Türkiye, bizden dört kat daha fazla Gayri Safi Milli Hasılaya sahip. Kamu borçları %37, bizimki %210 ve en önemlisi askeri ihtiyaçlarının %75'ini yerli savunma sanayi tarafından karşılıyorlar. Ya Atina hükümeti?. Siz, Yunan Ordusu'nun ihtiyaç duyduğu mermileri bile üretemeyecek duruma getirdiniz" dedi.

"SOVYETLER BİRLİĞİ BÖYLE ÇÖKTÜ"

Atina'nın savunma bütçesini %40 artırarak, sağlık bütçesini ise %12 azaltarak ülkeyi tehlikeli bir silahlanma yarışına dahil ettiğini ifade eden Katrougalos, "Silahlanma yarışı aslında ülkenin savunma yeteneklerini baltalıyor. Sovyetler Birliği böyle çöktü" dedi.

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