İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2023 Salı / 24 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4373
  • EURO
    30,549
  • ALTIN
    1808.28
  • BIST100
    7868.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ile Zambiya arasında siyasi istişareler yapıldı
Güncel

Türkiye ile Zambiya arasında siyasi istişareler yapıldı

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Türkiye ile Zambiya arasında siyasi istişareler gerçekleştirildi.

AA7 Kasım 2023 Salı 00:11 - Güncelleme:
Türkiye ile Zambiya arasında siyasi istişareler yapıldı
ABONE OL

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile Zambiya Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Müsteşarı Etambuyu Anamela Gundersen başkanlığındaki heyetler, Türkiye ve Zambiya arasındaki siyasi istişarelerin üçüncü turu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ile imzalanan anlaşmaların onay ve uygulama süreçleri gözden geçirildi.

Heyetler, bölgesel ve uluslararası alandaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca görüşmede Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın gelecek yıl Türkiye'yi ziyareti ele alındı.

Görüşmede, Bakan Yardımcısı Yıldız, uygulama takip ve inceleme toplantısı için Gundersen'ı Türkiye'ye davet etti. Gundersen de daveti kabul etti.

  • Lusaka
  • Türkiye-Zambiya
  • siyasi istişareler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.