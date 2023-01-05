Türkiye ile ABD'den eş zamanlı karar! Mal varlıkları donduruldu

Dışişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, DAEŞ'in finansmanı ile mücadele kapsamında Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak mal varlığı dondurma kararı alındığı bildirildi. Söz konusu karar ile 5 kişi ve 2 şirketin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Türkiye ile ABD'nin eş zamanlı olarak terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, DEAŞ ile iltisaklı bir şebekenin mal varlıklarının dondurulduğu duyuruldu.

DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak dondurulmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, "Kamuoyu, söz konusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımları atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğinin altı çizildi.