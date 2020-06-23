İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8533
  • EURO
    7,7643
  • ALTIN
    389.186
  • BIST100
    115339
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye-İngiltere arasında silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne operasyon
Güncel

Türkiye-İngiltere arasında silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne operasyon

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, uluslararası silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

IHA23 Haziran 2020 Salı 18:13 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 18:13
ABONE OL

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye-İngiltere arasında uluslararası silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler; İzmir, Muğla, Manisa ve Aydın illerinde gerçekleşen operasyonlarda, toplam 242 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonlarda olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Doku nakli yapılan Leyla hayata yeniden tutundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.