Türkiye-İngiltere arasında tarihi anlaşma! İmzalar atıldı

29 Aralık 2020 Salı 15:26 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 15:45

Türkiye ve İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanıyor.



Bakan Pekcan'ın açıklamasından satır başları:

Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz."

"Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak."

"STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek."

"(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."

"İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler."