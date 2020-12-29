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Türkiye-İngiltere arasında tarihi anlaşma! İmzalar atıldı

Türkiye ve İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Bakan Ruhsar Pekcan, 'Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz.' dedi. Bakan Pekcan 'Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak. Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor.' ifadelerini kullandı.

29 Aralık 2020 Salı 15:26 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 15:45
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Türkiye ve İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanıyor. 

Bakan Pekcan'ın açıklamasından satır başları:

Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz."

"Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak."

"STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek."

"(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."

 "İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler."

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