Türkiye Irak'ın Erbil kentinde vize başvuru merkezi açtı

Erbil'in merkezindeki Bahtiyari bölgesinde yer alan vize merkezinin açılışına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ve Türkmen yetkililer katıldı.



Büyükelçi Güney, yaptığı açıklamada, Irak-Türkiye ilişkilerine layık bir vize hizmeti sunmak için bu merkezi açtıklarını, böylece Iraklıların Türkiye'ye daha kolay şekilde vize alabileceğini söyledi.



Irak genelindeki 12 vize başvuru merkezinde kış sezonunda günde yaklaşık 5 bin vize verildiğini kaydeden Güney, bu sayının yaz döneminde 7 bini aştığını aktardı.



Güney, Iraklılara verilen değerin açık göstergesi olarak bu merkezlerde en kaliteli şekilde hizmet sunulduğunu ifade etti.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Büyükelçi Güney, bölgenin istikrarını bozmaya çalışan terör örgütü PKK ile DEAŞ terör örgütünün hiçbir farkı olmadığını söyledi.



Bu örgütleri "aynı paranın iki yüzü" olarak nitelendiren Güney, iki terör örgütünün de gerek Türkiye'de gerekse Irak'ta sivilleri hedef aldığını dile getirdi.



Irak-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yapan Güney, iki komşu ülkenin iyi ilişkilerinin bölgenin güvenliği ve istikrarına katkı sağlayacağını vurguladı.

