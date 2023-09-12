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Türkiye-İran arasında alınan kararlar karşılıklı imzalandı

Türkiye-İran arasındaki “55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı” İran'da yapıldı.

IHA12 Eylül 2023 Salı 15:49 - Güncelleme:
Türkiye-İran arasında alınan kararlar karşılıklı imzalandı
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Hakkari Valisi Ali Çelik ve İran Urmiye Valisi Gulamhüseyin Ammari başkanlığındaki "55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" İran'da yapıldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Sero Sınır Kapısında Urmiye Valisi Gulamhüseyin Ammari tarafından karşılandı. Karayolu ile Urmiye şehrine giden Hakkari Valisi Ali Çelik ve Vali Ammari ile beraberindekiler, "55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" gerçekleştirdi.

KARŞILIKLI İMZALANDI

İki ülkenin sınır güvenliği, ticareti ile ilgili sorun, çözüm önerilerin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar karşılıklı imzalandı.

İki ülke valisi, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dilediler.

  • Alt Güvenlik Toplantısı
  • Türkiye-İran İlişkileri
  • Uluslararası İşbirliği

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