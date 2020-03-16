Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandı

DHA 16 Mart 2020 Pazartesi 22:38 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 22:38

Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu, Türkiye- İran sınırından kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edilen, PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 bölücü terör örgütü mensubu, İstihbarat ve TEM unsurlarınca yakalanmıştır" denildi.