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Güncel

Türkiye- İran sınırında bir Özel Harekat polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, İran hududunda bir Özel Harekat polisi şehit olduğunu açıkladı.

AA13 Mayıs 2021 Perşembe 23:15 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 23:18
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İçişleri Bakanlığı, İran hududunda yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli bir Özel Harekat polisinin, İran tarafından teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının İran tarafından açtığı taciz ateşi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."

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