Türkiye İş Bankası konut kredisi faizini 0,98'e indirdi
Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisini destekleme anlayışının bir uzantısı olarak, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını indirdi.
Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık % 0,98’den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sunuyor.
Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık % 1,78’e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak.
Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası’nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye isbank.com.tr, 0850 724 0 724 Telefon Şubesi ve tüm İş Bankası şubelerinden ulaşılabiliyor.
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