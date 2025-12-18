İSTANBUL 13°C / 5°C
Güncel

Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi: Karar Resmi Gazete'de

'Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 17:29
Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi: Karar Resmi Gazete'de
Buna göre, başvuru şartlarında yer alan mezuniyet alanları, Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen hizmetlerde ihtiyaç duyulan insan kaynağını karşılayacak şekilde revize edildi.

Bu doğrultuda, istihdam uzman yardımcılığı sınavlarına, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat, iletişim fakülteleri ile istatistik, matematik bölümlerinden mezun olanların yanı sıra mühendislik ve/veya mimarlık fakülteleri ile aktüerya bilimleri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların başvurabilmesi sağlandı.

