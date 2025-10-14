İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Türkiye-İspanya işbirliği ile sınır aşan operasyon! Fosil ununa gizlenmiş halde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün konteynerlerde fosil ununa emdirilmiş 1,7 ton kokain ele geçirdiğini duyurdu.

14 Ekim 2025 Salı 09:06
Ticaret Bakanlığı, "Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanına ulaşan "fosil unu" cinsi eşya yüklü konteynerde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş vaziyette kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edildi." açıklamasını yaptı.

