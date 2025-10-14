Ticaret Bakanlığı, "Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanına ulaşan "fosil unu" cinsi eşya yüklü konteynerde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş vaziyette kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edildi." açıklamasını yaptı.

