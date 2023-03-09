Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü mekanizması iki ülkenin NATO üyeliği sonrasında da devam edecek

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizmasının" Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen üçüncü toplantısı ardından Finlandiya Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de toplantının birinci bölümüne katıldığı belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Madrid'de haziran 2022'de imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına odaklanıldı. Ülkeler, bir sonraki Daimi Ortak Mekanizma toplantısının ilkbaharda yapılması ve bu işbirliğinin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci tamamlandıktan sonra da devam etmesi konusunda anlaştılar." ifadeleri kullanıldı.