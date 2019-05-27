'Türkiye ittifakı doğru bir çağrıdır'

Türkiye’nin son zamanlarda zor bir süreçten geçtiğine ve terör örgütlerine yönelik yoğun bir mücadele verildiğine dikkati çeken Mumcu, böyle dönemlerde milli birlik ve beraberliğin her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurguladı.

ÜLKE TEHDİT ALTINDA

Türkiye’nin karşılaştığı sorunları, milli direnç kabiliyetiyle aşabileceğine işaret eden Mumcu, “Hiç kuşkusuz ülkemiz büyük tehditler altında. Bir bölücü hareket var, şehit veriyoruz. Halkımızın bir bölümü, diğer bölümüyle çatıştırılmak isteniliyor. PKK tehdidi var. Bir de görüldü ki dayanağı ABD’de olan FETÖ çıktı. Türkiye büyük badireler yaşadı. Bunları aşabildi. Bunları bünyesindeki milli direnç kabiliyetiyle aşabildi” dedi. Seçimler nedeniyle Türkiye’de kutuplaşmanın arttığını belirten Mumcu, Başkan Erdoğan’ın yerel seçimlerden sonra kullandığı, “Türkiye ittifakı” söyleminin toplumdaki gerginliğin azalması için önemli bir adım olduğuna değindi. Mumcu, “Yerel yönetim seçimleri ve ondan önceki başkanlık seçimleri, kutuplaşmayı artırdı. Toplumda gerginlik var. Bunun azaltılması için ‘Türkiye ittifakı’ çağrısı doğru ve zamanında yapılmış bir çağrıdır. Bu bakımdan 19 Mayıs’ta Türkiye ittifakının bir fotoğrafı oldu” şeklinde konuştu.