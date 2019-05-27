27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,088
  • 6,8302
  • 251.685
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Türkiye ittifakı doğru bir çağrıdır'

Gazeteci Uğur Mumcu’nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu, Başkan Erdoğan’ın, “Türkiye ittifakı” sözleri ile Samsun’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde siyasi parti liderlerinin verdiği birlik fotoğrafını değerlendirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin son zamanlarda zor bir süreçten geçtiğine ve terör örgütlerine yönelik yoğun bir mücadele verildiğine dikkati çeken Mumcu, böyle dönemlerde milli birlik ve beraberliğin her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurguladı. 

ÜLKE TEHDİT ALTINDA 

Türkiye’nin karşılaştığı sorunları, milli direnç kabiliyetiyle aşabileceğine işaret eden Mumcu, “Hiç kuşkusuz ülkemiz büyük tehditler altında. Bir bölücü hareket var, şehit veriyoruz. Halkımızın bir bölümü, diğer bölümüyle çatıştırılmak isteniliyor. PKK tehdidi var. Bir de görüldü ki dayanağı ABD’de olan FETÖ çıktı. Türkiye büyük badireler yaşadı. Bunları aşabildi. Bunları bünyesindeki milli direnç kabiliyetiyle aşabildi” dedi. Seçimler nedeniyle Türkiye’de kutuplaşmanın arttığını belirten Mumcu, Başkan Erdoğan’ın yerel seçimlerden sonra kullandığı, “Türkiye ittifakı” söyleminin toplumdaki gerginliğin azalması için önemli bir adım olduğuna değindi. Mumcu, “Yerel yönetim seçimleri ve ondan önceki başkanlık seçimleri, kutuplaşmayı artırdı. Toplumda gerginlik var. Bunun azaltılması için ‘Türkiye ittifakı’ çağrısı doğru ve zamanında yapılmış bir çağrıdır. Bu bakımdan 19 Mayıs’ta Türkiye ittifakının bir fotoğrafı oldu” şeklinde konuştu. 

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kağıthane'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Kağıthane'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Zarif'ten 'bölgesel saldırmazlık anlaşması' önerisi

Zarif'ten 'bölgesel saldırmazlık anlaşması' önerisi

Suudi Arabistan Husilere ait SİHA'yı imha etti

Suudi Arabistan Husilere ait SİHA'yı imha etti

Başkan Erdoğan'dan, Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan, Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunanistan erken seçime gidiyor

Yıldırım pazar tezgahının başına geçerek biber sattı

Yıldırım pazar tezgahının başına geçerek biber sattı

İtalya'da aşırı sağcı parti AP seçimlerinden birinci çıktı

İtalya'da aşırı sağcı parti AP seçimlerinden birinci çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Esenler’de CHP´li İmamoğlu’na PKK tepkisi

Esenler’de CHP´li İmamoğlu’na PKK tepkisi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hastalıklara karşı koruyor! İşte muvizevi besin

Hastalıklara karşı koruyor! İşte muvizevi besin

Belgeselde izledi, karar verdi! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Belgeselde izledi, karar verdi! Türkiye'nin en büyüğü olacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA