AA 21 Şubat 2020 Cuma15:41 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 15:49

Rus basını, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki meseleyle bağlı olarak Türkiye'nin Rus askeri uçaklarına hava sahasını kapattığını öne sürdü.

Nezavisimaya Gazeta, "Ankara, Rusya için Boğaz’ı kapatacak" başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib meselesinin çözümüne ilişkin Rusya’nın planlarını desteklemekten vazgeçtiğini belirtti.

Türkiye’nin Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapattığı iddia edilen haberde, alınan bu kararın Rus Hava Kuvvetlerinin Suriye’deki Hmeymim hava üssüne uçan askeri uçakları kapsadığı öne sürüldü.

Haberde, "Ankara, Tu-154 askeri nakliye uçağı ile ve 2 Su-24M bombardıman uçağının toprakları üzerinden geçişine izin vermedi. Ayrıca, Rusya Ulusal Muhafızlarının (Rosgvardiya) uçağına da izin verilmedi. Uçak, rotasını değiştirerek, Hazar Denizi, İran ve Irak üzerinden uçmak zorunda kaldı." denildi.

Ankara’nın, öne sürülen bu kararı, Moskova’da İdlib meselesinin çözümü konusunda yapılan ve başarısız sonuçlanan görüşmelerin ardından aldığı savunuldu.Ayrıca haberde, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden Suriye'ye düzenli olarak askeri malzeme taşıyan Rus gemilerine de İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını kapatabileceği iddiasında bulunuldu.