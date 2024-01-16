Türkiye-Japonya işbirliği ile yapıldı! Bakan Fidan: Bu yıl faaliyete geçecek

Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bu ay başında yaşanan İşikava merkezli deprem ve Tokyo Haneda Havalimanı'ndaki uçak kazası için taziye ve geçmiş olsun dileklerini sunan Fidan, "Japonya yükselen Asya'da güçlü ekonomisi, teknolojik yetkinliği ve jeostratejik konumuyla kilit bir ülkedir. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya kendi bölgesini de aşan küresel bir nüfuz ve ağırlığa sahiptir." ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye ile Japonya arasında gücünü tarihten alan köklü dostluk bağları bulunduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki ilişkileri, bu sağlam temel üzerine geliştirerek 2013'te stratejik ortaklık seviyesine çıkarttıklarını dile getirdi.

Japonya'nın 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye önemli yardımlarda bulunduğunu anımsatan Fidan, hala afet bölgelerinde inşa ve ihya faaliyetlerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Fidan, Japonya'ya sergiledikleri bu güçlü dayanışma için teşekkür ederek, Kamikava'nın ziyaretinin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı 2024'ün başında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bu manalı yılı iki ülkeye layık bir şekilde kutlamak için birlikte çalıştıklarını aktaran Fidan, yıl boyunca düzenleyecekleri kültürel, akademik ve ekonomik etkinliklerle ilişkilere yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Fidan, bu dönemde gerçekleştirecekleri karşılıklı ziyaretlerin de iki ülke arasındaki işbirliğini farklı alanlarda daha da ileri taşımaya yardımcı olacağını söyledi.

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BU YIL FAALİYETE GEÇECEK



Gündemlerindeki önemli projelerden biri olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin bu yıl faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyduklarının altını çizen Fidan, eğitim alanındaki işbirliğinin nişanesi olacak bu üniversitenin aynı zamanda Türkiye-Japonya işbirliğinin de çeşitlilik kazanmasına imkan sağlayacağını dile getirdi.

Fidan, mevkidaşı Kamikava ile görüşmesinde müzakereleri uzun süredir devam eden ekonomik ortaklık ve sosyal güvenlik anlaşmalarının akıbetini de ele aldıklarını belirterek, bunları karşılıklı yarar temelinde sonuçlandırarak, en kısa süre içerisinde imzalamak istediklerini ifade etti.

Fidan, iki ülke arasındaki çok boyutlu işbirliğinin bir unsuru olarak bu yıl ilk defa yapılması öngörülen, Türkiye-Japonya Enerji Forumu'na ilişkin çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, enerji alanında da iki ülke arasında mevcut işbirliği potansiyelini hayata geçirmeye önem atfettiklerini söyledi.

Turizm alanındaki işbirliğini daha da derinleştirmeyi arzu ettiklerini belirten Fidan, Türk Hava Yolları'nın Tokyo'nun yanı sıra, Osaka uçuşlarına yeniden başladığını ve Japon hava yolu şirketlerinin de en yakın zamanda Türkiye uçuşlarına başlamasını beklediklerini ifade etti.

Fidan, Japonya'yla farklı alanlarda ikili istişare mekanizmalarından daha fazla istifade etmenin yararlı olacağına inandıklarını, bu çerçevede denizcilik dahil istişare mekanizmalarının müteakip toplantılarını da gelecek dönemde gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Japonya'nın son dönemde savunma ve güvenlik alanlarında attığı adımları takip ettiklerini kaydeden Fidan, iki ülke arasında savunma sanayi alanında da yeni ortaklık imkanlarının bulunduğuna inandıklarını söyledi.

Fidan, Japon mevkidaşıyla terörle mücadelede işbirliğini ele aldıklarını, bu alanda da ortak çabaları yoğunlaştıracaklarını ifade ederek, "Bugün Sayın Bakan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleri de görüşme fırsatımız oldu. Kore Yarımadası'ndaki ve Asya-Pasifik bölgesindeki güncel gelişmeleri ele aldık." dedi.

"GAZZE'YE YÖNELİK İNSANİ YARDIM KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ YAPMA HUSUSUNDA DA KARAR ALDIK"



Gazze'deki katliamın ve Ukrayna'daki savaşın bir an evvel son bulması gerektiğini vurgulayan Fidan, daha fazla masum insanın kanının akmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'da kalıcı barışın yalnızca iki devletli çözümle hayata geçebileceğine inanıyoruz. Çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe haiz, bağımsız ve egemen Filistin devletinin vücut bulmasıyla mümkün olduğu konusunda hemfikir olduk. Bu hususta ikili ve Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı platformlardaki işbirliğimizi sürdüreceğiz. Kendileriyle ayrıca Gazze'ye yönelik insani yardım konusunda işbirliği yapma hususunda da karar aldık."