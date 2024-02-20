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Türkiye-Kamerun ilişkileri güçleniyor! Siyasi istişare toplantısı yapıldı

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Türkiye ile Kamerun arasındaki ikili siyasi istişarelerin ikincisi düzenlendi.

AA20 Şubat 2024 Salı 01:08 - Güncelleme:
Türkiye-Kamerun ilişkileri güçleniyor! Siyasi istişare toplantısı yapıldı
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Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen istişare toplantısı, Kamerun'dan İngiliz Milletler Topluluğu ile işbirliğinden sorumlu Dışişleri Delege Bakanı Mbayu Felix ile Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Şebnem Cenk eş başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya, Felix ve Cenk'in yanı sıra, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo ve Dışişleri Bakanlığı personeli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan istişare toplantısında, savunma ve güvenlik alanında işbirliği, eğitim, spor ve bilim konularında tecrübe paylaşımı başlıkları başta olmak üzere pek çok konu ele alındı.

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