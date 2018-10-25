Türkiye, kamu-özel ortaklığı deneyimini Kırgızistan ile paylaştı

Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Komitesi'nin organizasyonunda, Bişkek'te "Türkiye-Kırgızistan PPP Konferansı ve Türkiye Tecrübesi" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansa, Kırgızistan Cumhuriyet Partisi Milletvekili Mahabat Mavlyanova, Ekonomi Bakan Yardımcısı Avtandil Alıbayev, Yatırımlar Teşviki ve Koruma Ajansı Başkan Yardımcısı Sırgak Mederkulov, Küçük Hidroelektrik Santralleri Derneği Başkanı Elvira Borombayeva'nın yanı sıra Türkiye'den Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat katıldı.

"Yatırımcıların önündeki bürokratik engeller kalkmalı"

Büyükelçi Fırat, Kızgızistan'a gelecek yatırımcıların önündeki bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek, Kırgızistan ile ortak ticaret hacmini büyütmek amacıyla gelecek haftadan itibaren Türk iş adamlarını Kırgızistan'a getireceklerini söyledi.

Fırat, iki ülke cumhurbaşkanlarının talimatı doğrultusunda, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarılmasına yönelik kapsamlı çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Türkiye'nin PPP konusunda lider konumda olduğunu vurgulayan Fırat, konferansın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a yaptığı resmi ziyaretin ardından en kısa zamanda tertip edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

10 milyon dolarlık proje

Cumhuriyet Partisi Milletvekili Mavlyanova, Kırgızistan'da kamu ve özel sektör iş birliğiyle tıbbi alanda hemodiyaliz ünitelerin temini ve kurulumu için 10 milyon dolar değerinde bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Mavlyanova, kamu-özel ortaklığı alanında edindiği tecrübesini Kırgızistan ile paylaştığı için Türkiye'ye teşekkür ederek, Kırgız hükümetinin kamu-özel ortaklığını geliştirerek ülkeye yatırımcı çekmesi gerektiğini dile getirdi.

"160 milyon dolar değerinde 15 projemiz var"

Ekonomi Bakan Yardımcısı Alıbayev de kamu-özel ortaklığının önemine vurgu yaparak, "Kırgızistan'da 160 milyon dolar değerinde kamu-özel ortaklığı bekleyen sağlık, spor, turizm, ulaşım, taşımacılık, eğitim ve kültür alanında 15 projemiz var." dedi.

Türkiye’nin PPP alanında edindiği tecrübeden yararlanmak istediklerini belirten Alıbayev, "Kırgızistan ile Türkiye kamu-özel ortaklığıyla gerçekleşen projelere imza atacağına inandığını söyledi.

"Türkiye PPP uygulamasında başarılı bir ülke konumunda"

Yatırımlar Teşviki ve Koruma Ajansı Başkan Yardımcısı Mederkulov da "Türkiye'nin PPP uygulamasında başarılı bir ülke konumunda" olduğunu söyledi.

Mederkulov, bu konferansın, ortak fikir ve projelerin teşviki için uzun vadeli karşılıklı iş birliğinin temelini oluşturacağına inandıklarını belirtti.

"Kırgızistan'a destek vermeye hazırız"

Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Öztürk de Türkiye'nin her zaman Türk dünyasıyla ilişkilerini geliştirmek için var gücüyle çalıştığını anımsatarak, "Kırgız kardeşlerimizin refahını artıracak her türlü projeye elimizden gelen desteği vermeye hazırız." dedi.

Öztürk, Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik firmalarının 1972'den bugüne 121 ülkede 370 milyar dolar değerinde 9 bin 500'den fazla proje üstlendiğine vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki ticaret ve hizmetler alanındaki gelişmelere değinen Öztürk, Türk müteahhitlik firmalarının Kırgızistan'da bugüne kadar toplam 720 milyon dolarlık 70 projeye imza attığını belirtti.

Kırgız yetkililerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, DEİK PPP Komitesi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, "PPP'nin Temelleri ve Başlıca İlkeleri" ve "PPP Projelerinde Türk Modeli ve Tecrübesi" başlıklı sunumlar yaptı.